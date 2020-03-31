Подорож "Від індустрії до загубленого раю" запропонують туристам на Кіровоградщині

У Приютівській об’єднаній тергромаді на Кіровоградщині планують створити туристичний маршрут "Від індустрії до загубленого раю", що проляже закинутими кар’єрами.

Про це повідомляє пресслужба Приютівської громади Олександрійського району Кіровоградської області.

"З метою вивчення можливостей розробки та облаштування туристичного маршруту на території Приютівської об’єднаної територіальної громади здійснено огляд колишніх розрізів "Протопопівський" та "Морозівський" (буровугільних кар'єрів – ред.), а також берега річки Інгулець", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, заступниця Приютівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради з гуманітарних питань та соціальної політики Ірина Чемерис спільно з методисткою з розвитку туризму "Центру культури і дозвілля" Валентиною Портною проїхали майбутнім туристичним маршрутом "Від індустрії до загубленого раю", де ознайомилися зі станом території та оцінили сполучення із навколишніми населеними пунктами. За їхніми словами, цей туристичний маршрут зацікавить шанувальників активного відпочинку та гарних краєвидів.

Раніше ж відбулася зустріч із підприємцями і представниками "зеленого туризму", які зацікавленні в розвитку туристичних маршрутів на території Приютівської ОТГ.

У селищній раді переконують, що на території громади існує достатня кількість цікавих місць, де можна змістовно та корисно провести вільний час.

Варто зазначити, що Морозівський вугільний розріз – кар'єр завдовжки 6 км, одне з незвичних туристичних місць поблизу Олександрії Кіровоградської області. Цю затоплену територію, де колись видобували буре вугілля, нині не використовують. Водночас розріз увійшов до числа "сталкерських" об'єктів України – місць, привабливих для екстремального промислового туризму.

Фото: pryiutivka-community.gov.ua