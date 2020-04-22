Початок сезону безкоштовних екскурсій Івано-Франківськом перенесуть

В Івано-Франківську сезон безкоштовних екскурсій не зможуть розпочати традиційно у травні. Гіди чекають на завершився карантину і готовність людей до мандрівок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко.

"Ми завжди починали сезон безкоштовних екскурсій у другу неділю травня. Зрозуміло, що цього року так не буде. Ситуація дуже не однозначна. Наші гіди вже кажуть, що раніше червня ми не зможемо відновити безкоштовні екскурсії навіть у тому випадку, якщо закінчиться карантин у травні. Оця фобія у людей має зникнути, має зникнути страх до масового скупчення людей", – повідомив Передерко.

Він зауважив, що торік у сезон безкоштовних екскурсій вперше були включені подорожі для дітей, екскурсії англійською та польською мовами, нічні і веломандрівки містом. Сезон тривав до кінця вересня із залученням понад 20 гідів. Традиційно, безкоштовні екскурсії розпочиналась у неділю, о 12 годині, біля міської Ратуші. Сезон збирав на мандрівки містом близько 600 тисяч людей.

"Торік ми багато креативили. Цього року ми планували запровадити автобусні екскурсії. Ні, не об’їжджати автобусом центр міста, а його околиці. Тобто, охопити Вовчинці, Микитинці, які теж мають дуже цікаву історію. Втім, з цим тепер доведеться почекати. Принаймні, до закінчення карантину. Ми поки не скасовуємо сезон безкоштовних екскурсій, а будемо його переносити", – зазначив Віталій Передерко.

Відомо, що через карантин Івано-Франківськ переніс святкування Дня міста, яке традиційно відбувалося у перші дні травня. У 2020-му найбільше заходів до Дня міста планують провести у жовтні, коли відзначатимуть першу річницю створення Івано-Франківської об’єднаної громади.