На Івано-Франківщині розповіли про надходження туристичного збору

Місцеві бюджети Івано-Франківської області за три перші місяці 2020 року поповнилися на 1,5 мільйона гривень, що перевищує торішні показники за аналогічний період.

Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко на сторінці в Facebook.

"1,5 млн гривень – туристичний збір Івано-Франківської області за І квартал 2020 року. Це на 38% більше, ніж у січні-березні 2019 року", – написав Передерко.

Найбільші надходження зафіксовано у Яремчанській міській раді – 1076,2 тис. грн, Івано-Франківській міській раді й ОТГ – 275.9 тис. грн, Коломийській ОТГ – 30,9 тис. грн.

За словами чиновника, у березні традиційно фіксується спад надходжень. Водночас за цей період 2020 року зібрано на 20% більше туристичного збору, ніж у 2019-му. Вплив пандемії COVID-19 стане відчутним у квітневих показниках.

Як повідомляв Укрінформ, Івано-Франківська область за 2019 рік отримала 6,1 мільйона туристичного збору. Лідером із надходжень стало місто Яремче.