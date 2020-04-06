На Івано-Франківщині розповіли про надходження туристичного збору
Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко на сторінці в Facebook.
"1,5 млн гривень – туристичний збір Івано-Франківської області за І квартал 2020 року. Це на 38% більше, ніж у січні-березні 2019 року", – написав Передерко.
Найбільші надходження зафіксовано у Яремчанській міській раді – 1076,2 тис. грн, Івано-Франківській міській раді й ОТГ – 275.9 тис. грн, Коломийській ОТГ – 30,9 тис. грн.
За словами чиновника, у березні традиційно фіксується спад надходжень. Водночас за цей період 2020 року зібрано на 20% більше туристичного збору, ніж у 2019-му. Вплив пандемії COVID-19 стане відчутним у квітневих показниках.
Як повідомляв Укрінформ, Івано-Франківська область за 2019 рік отримала 6,1 мільйона туристичного збору. Лідером із надходжень стало місто Яремче.