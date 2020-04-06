Івано-Франківськ через коронавірус переносить святкування Дня міста

Івано-Франківськ не святкуватиме День міста традиційно у травні через пандемію коронавірусу. Більшу частину заходів проведуть 9 жовтня – на першу річницю створення Івано-Франківської ОТГ.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"Зважаючи на те, що ми мали святкувати День міста 7 травня і не знаємо, як буде тривати карантин, то частину заходів переносимо на 24 серпня, на День Незалежності України. Найбільше заходів проведемо 9 жовтня, коли відзначатимемо першу річницю створення Івано-Франківської ОТГ", – сказав Марцінків.

Він зауважив, що відсьогодні і до Великодня в місті роздаватимуть захисні маски.

"Кожний мешканець Івано-Франківська отримає захисну маску. До Великодня будемо розносити. Це непросто зробити, але розпочинаємо цю акцію", – зазначив міський голова.

Також, каже він, місто продовжує забезпечувати продуктовими наборами осіб пільгових категорій, а це – політв’язні, колишні вояки УПА, реабілітовані, а також всіх, хто таку допомогу потребує.

За інформацією Івано-Франківської ОДА, станом на 14 годину 6 квітня в області лабораторно підтвердили 141 випадок захворювання на COVID-19, серед яких 7 – летальні. Найбільшу кількість хворих, понад 40 осіб, зафіксували в Івано-Франківську.

Торік, коли в Івано-Франківську відзначали 357-му річницю міста, святкові заходи тривали з 3 до 7 травня. Серед традиційних – фестиваль "Свято ковалів".