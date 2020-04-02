"Бринзу Хустщини-2020" вирішили скасувати

На Закарпатті скасували фестиваль "Бринза Хустщини-2020", що мав відбутися в урочищі Терновиць 10 травня.

Про це повідомляється на сторінці "Традиційна бринза Хустщини" в Facebook.

"Ми прийняли рішення не проводити цього року фестиваль "Бринза Хустщини 2020". Це важке рішення, яке Асоціація вівчарів Хустщини змушена була прийняти заради здоров'я учасників та гостей фестивалю", – йдеться в повідомленні.

Водночас в асоціації зазначили, що не перестають виготовляти автентичну карпатську бринзу й закликали підтримати вівчарів купівлею їхніх продуктів (бринзи, будзу, вурди, ягнятини та ін.).

Крім того, організатори дійства зауважили: сподіваються на те, що ніщо не завадить провести фестиваль "Бринза Хустщини" у 2021 році.

Як повідомляв Укрінформ, другий фестиваль "Бринза Хустщини-2020" мав відбутися в урочищі Терновиць, що у Липчі на Закарпатті, 10 травня.

Програмою фестивалю були передбачені презентація вівчарства (демонстрування понад тисячі овець одночасно), майстер-клас із виготовлення будзу та вурди, дегустація витриманої та молодої бринзи, фудкорт традиційної кухні з бринзою. Крім того, на відвідувачів чекали овечі перегони, конкурс краси "Міс овечка-2020", конкурси та розваги, а також музична програма.