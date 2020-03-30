"Срібний Татош" цьогоріч скасували

Фестиваль середньовічної культури "Срібний Татош" на Закарпатті 2020 року не проводитиметься.

Про це повідомляють організатори в Facebook.

"Цього року фестиваль не відбудеться. Ми не хочемо ризикувати здоров'ям відвідувачів та учасників, ми не хочемо провести "Срібний Татош" будь-як, адже за ці роки фест став не просто проєктом, він став частиною душі кожного з нас. Тому цьогоріч у нас перерва", – йдеться в повідомленні.

Втім, зазначається, що наступного року захід відбудеться, а цьогоріч влаштують ще один фестиваль.

"У рукаві" в нас є ще один фест, який точно проведемо у 2020-му, але давайте дочекаємося завершення карантину", – пишуть організатори.