В Україні за добу виявили 1799 випадків коронавірусу

В Україні станом на 24 серпня лабораторно підтверджено 106 757 випадків COVID-19, з них за добу – 1 799.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Системи моніторингу РНБО. Протягом доби зафіксовано 22 летальні випадки. Одужали – 289 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 2293 смертф від COVID-19. Одужали – 52 524. Читайте також: У Києві від COVID-19 вперше померли семеро людей за добу Найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено у Чернівецькі області - 241, у Києві – 209, Івано-Франківській області - 170, Одеській - 145, Львівській - 142, Харківській – 141, Тернопільській - 139. Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1987 випадків коронавірусу.