У Києві від COVID-19 вперше померли семеро людей за добу

У Києві за минулу добу виявили коронавірусну інфекцію у 179 мешканців столиці, вперше за добу зафіксували сім летальних випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Коронавірус за минулу добу виявили в 179 мешканців Києва. Серед них 16 дітей. Вперше в Києві така кількість летальних випадків за добу — померли 7 хворих. Всього коронавірус забрав життя 165 киян. На сьогодні в столиці вже 11507 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив він.

Так, захворіли: 100 жінок віком від 21 до 79 років, 63 чоловіки віком від 19 до 92 років, 5 дівчаток від 2 до 14 років та 11 хлопчиків від 1 місяця до 8 років. Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

До лікарень столиці потрапили 24 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 76 людей. Всього коронавірус подолали 3682 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 35, у Дарницькому – 27 та в Дніпровському районі – 25 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, з початку епідемії - 102 971 випадок.

Загалом від початку епідемії від COVID-19 одужали 51 735 осіб, померли - 2 244.