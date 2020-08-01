Кількість випадків COVID-19 на Буковині наблизилася до 6 тисяч

Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтвердили 89 випадків інфікування коронавірусом - це найвищий показник за останні тижні. Загалом COVID-19 виявили у 5964 буковинців.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Укрінформ.

«89 нових випадків коронавірусу зафіксували на Буковині 31 липня. Усього лабораторний центр дослідив 428 зразків», - написав очільник області.

За його словами, 89 випадків – це найвищий показник за останні кілька тижнів. «Крім того, Кіцманський район потрапив до «червоної» зони за рівнем поширення вірусу», - констатував Осачук. І закликав зробити так, аби районів, зафарбованих цим кольором, не ставало більше.

Глава ОДА додав, що за добу від COVID-19 одужав 91 буковинець.

Загальна кількість інфікованих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку становить 5964 особи. При цьому 4521 мешканець регіону вилікувався від COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, у тому числі 1090 за останню добу.