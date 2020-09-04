МОЗ: зараз в Україні понад 67,5 тисячі активних хворих на COVID-19

В Україні налічується понад 67,5 тисячі активних хворих на COVID-19, за останню добу до Центру громадського здоров'я надійшло 3130 повідомлень із підозрою на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз в Україні 67 577 активних хворих на COVID-19. За попередню добу загалом було проведено 49 785 тестувань, з них 25 483 дослідження методом ПЛР, 24 302 методом ІФА.

Загалом з початку пандемії проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з початку пандемії лабораторно підтверджено 130 951 випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали. Станом на 4 вересня в Україні зафіксовано 2723 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Усього за добу одужали 937 пацієнтів.

Фото Андрія Скакодуба