Turkish Airlines поновила польоти до Харкова

У неділю, 2 серпня, турецький національний авіаперевізник Turkish Airlines відновив прямі регулярні рейси до українського Харкова.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті міжнародного аеропорту "Харків".

У неділю аеропорт вже прийняв перший рейс TK 1473 зі Стамбула. Зазначається, що авіакомпанія здійснюватиме польоти у Харків чотири рази на тиждень. Зокрема, вечірні рейси відбуватимуться кожного понеділка та п'ятниці, а ранкові – щосереди та щонеділі.

У березні авіакомпанія призупинила прольоти з Харкова до Туреччини через пандемію коронавірусу COVID-19 у світі.

Нагадаємо: раніше Turkish Airlines відновила польоти зі Стамбула ще до чотирьох українських міст - Києва, Одеси, Львова та Херсона.