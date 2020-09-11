Кличко назвав "помаранчеві" обмеження, які чекають на Київ

У зв'язку з потраплянням Києва до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки у столиці знову запроваджується низка обмежень.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Проведення масових культурних, спортивних, соціальних, релігійних інших заходів дозволені за участю не більше 220 осіб. Одна особа на 10 квадратних метрів площі будівлі. Заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів. Відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб", - сказав Кличко.

Також у помаранчевій зоні проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Кличко пояснив, що це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта.

Крім цього, заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 кв.м. приміщення.

Заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.

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"Перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння", - наголосив він.

Кличко також звернувся до Нацполіції з проханням відслідковувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції, та контролювати дотримання ними умов самоізоляції.

Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що Київ потрапив до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки.

Минулої доби захворювання на коронавірус виявили у 404 мешканців столиці.