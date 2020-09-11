У столиці на коронавірус хворіють 174 школярі та 83 педагоги

У Києві 174 хворих на коронавірус школярів та 83 педагоги.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні працюють 426 столичних шкіл із 428. Через виявлені випадки захворювання у вчителів на карантин закрили ми дві школи в Оболонському районі. У 50 школах на дистанційне навчання перевели загалом 126 класів, де є хворі учні", - розповів Кличко.

Крім цього, через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті два заклади дошкільної освіти - у Деснянському та в Печерському районах. Два дитячих садки на Оболоні та в Дніпровському районі відновили свою роботу після карантину.

"Загалом із 568 комунальних дитсадків продовжують працювати 554. Деякі зачинені через планові ремонти. Наповненість дітей в садочках майже 51%", - розповів Кличко.

Кличко наголосив, що ситуація з навчальним процесом у столиці в умовах пандемії контрольована.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.

У Києві за добу виявили 404 нових випадки коронавірусу.