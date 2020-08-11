У Києві ще у 123 жителів виявили коронавірус, серед них 12 дітей

На сьогодні в столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 123.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбук.

"Ще в 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них — діти", - зазначив він.

Кличко повідомив, що захворіли: 54 жінки віком від 19 до 78 років та 8 дівчаток від 1 до 17 років; 57 чоловіків віком від 20 до 79 років та четверо хлопчиків від 4 до 16 років. Захворіли, зокрема, і 4 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 33 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3247 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 39, у Деснянському – 17 та в Дніпровському районі - 15 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1 158.

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