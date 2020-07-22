Коронавірус у Києві: за добу підтвердили ще 132 випадки

У Києві за минулу добу ще у 132 жителів виявили коронавірус, одужали 66 людей.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Telegram.

“Знову невтішні цифри щодо розповсюдження вірусу в Києві. За минулу добу коронавірус виявили ще в 132 мешканців столиці. 14 з них - діти”, - зазначив він.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі - 35, У Солом’янському - 17 та Дніпровському районі - 16.

Водночас мер підкреслив, що одужали за минулу добу 66 жителів столиці. Усього, за його даними, коронавірус подолав 2521 киянин.

Кличко також поінформував, що загалом у Києві 7166 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, у тому числі і 4 медиків.

За інформацією міського голови, до лікарень столиці госпiталiзували 20 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем медиків.

Як повідомлялося, станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.

Фото: kiev.klichko.org