В Україні підтвердили 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829

Станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби. Протягом доби зафіксовано 16 нових летальних випадків. Одужали 973 пацієнти. Загалом в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали – 33 172. Читайте також: Госпіталізація хворих на COVID-19 пішла на спад - Степанов Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 673 випадки коронавірусу.