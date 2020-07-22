В Україні підтвердили 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829

В Україні підтвердили 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829

Інфографіка
Укрінформ
Станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829. 

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

Протягом доби зафіксовано 16 нових летальних випадків. Одужали 973 пацієнти.

Загалом в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали – 33 172.

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Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 673 випадки коронавірусу.

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