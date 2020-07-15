Коли COVID-19 в Україні піде на спад? Дослідження науковців КПІ

Команда проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку при КПІ ім. Ігоря Сікорського оприлюднила результати чергового прогнозу поширення пандемії COVID-19 в Україні до кінця липня цього року. Вчені прогнозують початок тенденції повільного згасання пандемії COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці КПІ у Facebook.

"Дослідження вказує на зростання мобільності населення, а кількість тестувань прямо пропорційна кількості виявлених хворих. Дані моделювання свідчать про початок тенденції повільного згасання пандемії у другій половині липня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у травні цього року команда проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського прогнозувала можливий початок спаду пандемії коронавірусу на третю декаду травня.

Станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадків COVID-19, з них за добу — 836.