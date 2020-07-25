В Україні підтвердили 63 929 випадків COVID-19, за добу - 1 106

Станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджено 63 929 випадків COVID-19, за добу - 1 106.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За добу зафіксовано 19 летальних випадків, загалом від коронавірусної хвороби померли 1 590 осіб.

Одужали загалом 35 497 осіб, за добу - 611.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Рівненській області (143) м. Києві (129), Львівській (114), Одеській (97) та Івано-Франківській (85) областях.

Як повідомлялося, станом на 24 липня в Україні було лабораторно підтверджено 62 823 випадки COVID-19, за добу — 972 нових.