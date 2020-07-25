У хижаків із зоопарку Нью-Йорка виявили два штами коронавірусу

У тигрів та левів нью-йоркського зоопарку в районі Бронкс, які хворіли на COVID-19 навесні, виявили два різні штами коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження американських науковців, повідомляє портал Biorxiv.

Як зазначається, корона вірусом у зоопарку заразилися чотири тигри та три леви. Вчені проаналізували біологічні матеріали тварин, а також працівників зоопарку, які працювали з ними.

В одному випадку структура геному людського коронавірусу повністю збігається з РНК SARS-CoV-2 в одного з тигрів.

При цьому леви, як з'ясувалося, були заражені іншою формою коронавірусу, джерело якої знаходилося не у Нью-Йорку, а в Коннектикуті. Тобто вірус був принесений до зоопарку різними шляхами.

Поки що незрозуміло, яким способом вірус передався від людей тваринам та чи могли хижаки заражати одне одного. Проте науковці сподіваються, що це дослідження допоможе запобігти подальшому інфікуванню диких тварин.

Як повідомлялося, за даними порталу Worldometers, станом на 24 липня у світі зареєстровано 15,7 млн випадків коронавірусу, у тому числі понад 639 тис. летальних. Одужали 9,62 млн пацієнтів.