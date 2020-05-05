У Франції - нашестя тигрових комарів, здатних переносити вірус

Майже 65% території материкової Франції зазнало нашестя тигрового комара, здатного переносити небезпечні для людини вірусні захворювання денге, чикунгунья та зіка.

Хоча факт перенесення цими комахами вірусу COVID-19 науково не доведений, французька влада закликає бути пильними, пише французьке столичне видання Le Parisien.

"Загалом 67 департаментів були колонізовані або перебувають у процесі колонізації (цього різновиду комах – ред.), або майже 65% території (Франції – ред.). Дійсно, ми спостерігаємо за департаментами, в яких рано чи пізно доведеться ввести помаранчевий і червоний рівень пильності", - зазначають місцеві ентомологи.

Французам радять пильнувати за нашестям тигрового комара через спеціалізовану цифрову платформу Vigilance-moustiques, яка в режимі реального часу оновлює карту "колонізації" комахами Франції. Науковці, які вивчають зміну середовища цієї азійської комахи, зауважують, що вона пристосувалася до кліматичних європейських умов і "селиться" в урбанізованих містах. "Тигровий комар, по суті, є міським", - зазначають фахівці Міністерства охорони здоров'я. Його антропофічна природа мешкати поблизу осель людини доводить, що позбутися комара, який поселився у певному місці, практично неможливо.

Заражена вірусом комаха може передати небезпечні захворювання людині, зокрема, вірусні - лихоманка денге, чикунгунья та зіка. Епідеміологи не відкидають можливості перенесення тигровим комаром й інших вірусів, але факт інфікування COVID-19 не зафіксовано.

Тигровий комар (Aedes albopictus), названий так через своє забарвлення, зустрічається переважно в місцях з рясною флорою і спекотним вологим кліматом: в тропічних і субтропічних районах Південно-Східної Азії. До недавнього часу цей вид комарів був поширений виключно в даних регіонах, але в останні десятиліття його почали зустрічати в Америці, Африці, Європі й Австралії.

Фото: Animalsfoto.com