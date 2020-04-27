Вчені з'ясовують, чи можуть коти та свині переносити коронавірус

Утрехтський університет проведе дослідження, як коронавірус впливає на котів і чи можуть вони поширювати цей вірус.

Про це повідомляє NOS.

“Утрехтський університет вивчатиме чутливість котів до коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

У медпрацівників, які хворіють на коронавірус і мають домашніх улюбленців, у їхніх котів, з дозволу господаря, братимуть аналізи для дослідження.

Також у Нідерландах планують перевірити, чи можуть свині заразитися коронавірусом.

Читайте також: ВООЗ не зафіксувала жодного випадку передачі коронавірусу від тварини до людини

Зазначається, що коронавірус вже був виявлений у деяких тварин.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах коронавірусом заразилися норки на двох фермах.

Двоє селекціонерів норки в Північному Брабанті діагностували коронавірус у кількох тварин. У норок спостерігалися проблеми з диханням та травленням.

Міністерство сільського господарства Нідерландів припускає, що тварини могли заразитися коронавірусом від людини. Адже у кількох працівників ферм було виявлено симптоми недуги.

Поки з'ясовуються обставини зараження та з метою запобігання поширенню коронавірусу, норок заборонили вивозити з ферм (загалом на них утримуються 20 500 тварин). Також перевіряють сусідні ферми.