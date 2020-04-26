ВООЗ не зафіксувала жодного випадку передачі коронавірусу від тварини до людини

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) фіксувала випадки зараження тварин COVID-19 від людей, але досі не зареєстровано жодного випадку зараження людини від тварини.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 26 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми подивимось на офіційні повідомлення Всесвітньої організація охорони здоров'я, то відомі випадки, коли собаки чи інші домашні тварини захворіли від людини. Бо передача хвороби COVID-19 відбувається від людини через краплі, що виділяються під час чхання тощо. Випадки захворювання людини від тварини в світі офіційно не зареєстровані", - сказав Степанов.

Міністр закликав громадян дотримуватись порад від МОЗ: мити руки, користуватися дезінфекторами та використовувати засоби захисту. "Тоді ми будемо всі здорові і набагато швидше переможемо цю коронавірусну хворобу", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 492 нові випадки.