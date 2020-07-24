Коронавірус виявили вже у всіх районах Житомирщини

На Житомирщині за минулу добу, 23 липня, підтвердили 16 нових випадків COVID-19 і хворі вже є у всіх 23 районах області.

Про це інформує пресслужба Житомирської обласної ради. «За минулу добу в Житомирській області діагностовано 16 нових випадків захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями. Два перших випадки зафіксовано у Ємільчинському районі», - йдеться у повідомленні. Найбільше інфікувань виявлено у Житомирі (560), Житомирському (210) та Коростенському (164) районах. Читайте також: В Україні підтвердили 62 823 випадки COVID-19, за добу - 972 За минулу добу хворобу подолали 5 хворих. Загалом на Житомирщині підтверджено 1670 випадків COVID-19, 1329 людей одужали, 35 померли. Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 липня в Україні лабораторно підтверджені 62 823 випадки COVID-19, за добу – 972 нових. Одужали загалом 34 886 людей, 1571 – помер.