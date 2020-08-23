Журналістів поки не пустять у кулуари Ради через коронавірус - Разумков

Журналістів планували допустити в кулуари Верховної Ради з вересня, але відмовились від цього через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це розповів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу після урочистої церемонії підняття Державного Прапора на площі Конституції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо роботи журналістів. Ми неодноразово про це говорили. Ми сподівалися на зменшення кількості захворювань (на Covid-19 - ред.), але бачимо, що за останній тиждень цей показник більший за 2 тисячі. Ми сподівалися, що з початку нової сесії зможемо поступово повертатися до доступу журналістів до кулуарів. Але поки тримаємо на паузі, бо самі бачите статистику", - сказав Разумков.

За його словами, якщо ситуація з коронавірусом поліпшиться, журналісти зможуть повернутися на роботу в кулуари Ради.

Як повідомляв Укрінформ, нова сесія Верховної Ради має розпочатися з 1 вересня 2020 року.

У березні через карантин Рада ввела нові правила для ЗМІ: не більше одного журналіста від видання або одна знімальна група від телеканалу. Для представників ЗМІ також ввели в парламенті температурний скринінг.