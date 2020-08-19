Педагогам дозволять носити захисні щитки замість масок на уроках — МОЗ

Міністерство охорони здоров'я дозволить педагогам носити захисні щитки замість масок на уроках.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Також додатково ми змінюємо вимоги до носіння засобів індивідуального захисту саме педагогічного складу під час проведення уроків. Ми дозволимо носити не маску на обличчі, а захисний прозорий щиток, який виконує ті ж функції", - сказав Ляшко.

Також, за його словами, наразі розробляється план заходів щодо утилізації масок і інших відходів у навчальних закладах.

"Сьогодні Міністерство екології дає певні рекомендації щодо поводження й утилізації відходів, які утворюватимуться в освітніх закладах і пов'язані саме з протиепідемічними нормами. Це стосується засобів індивідуального захисту органів дихання, до яких відносять маски, та антисептиків. Ці норми будуть покладені в основу нової постанови головного державного санітарного лікаря і завтра будуть оприлюднені на сайті МОЗ", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.