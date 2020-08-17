У закритій на карантин лікарні Херсона 18 медиків захворіли на COVID-19

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 17 серпня повідомив начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич.

«На 17 серпня по осередку (спалаху COVID-19 у міській лікарні імені Лучанського в Херсоні – ред.) маємо підтверджених випадків – 30, з яких 18 – це медичні працівники, один працівник закладу, який не є медичним працівником (охоронець), 5 хворих, що перебували на лікуванні у закладі, та 6 осіб контактних у родинах», - зазначив Ромаскевич.

За його словами, за висновками епідеміологічного розслідування, фактів недбальства, з точки зору дотримання санепідемрежиму серед медичних працівників, під час перевірки не виявили.

Ромаскевич також запевнив, що звернеться до адміністрації медзакладу для того, щоб з’ясувати, чи надає лікарня підтримку хворим на коронавірус працівникам, адже вони хворіють родинами.

Загалом, з початку епідемії на Херсонщині був інфікований коронавірусом 51 медичний працівник. «Це приблизно 16-17% від всіх інфікованих на території області», - зазначив Ромаскевич.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні коронавірус виявили у лікаря та двох медичних сестер реанімаційного відділення Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, а також у хворого з пневмонією з цього відділення, який пізніше помер в обласній інфекційній лікарні, куди його перевели. Померлим виявився відомий в області педагог - Микола Рудя, колишній директор Херсонської обласної школи-інтернату для дітей-сиріт. Пізніше повідомили про смерть ще одного пацієнта з цього осередку - 75-річного чоловіка, теж жителя Херсона, який мав онкологічне захворювання.

У зв’язку з виявленням спалаху у лікарні з 5 по 18 серпня припинено виписку й прийом пацієнтів. Проте продовжив роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні. Також працює поліклініка цієї лікарні.

Тож наразі в області 301 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

З них: 221 людина поборола недуг; 74 - інфіковано на COVID-19; 6 - померло.

В Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92820 випадків COVID-19, із них за добу – 1464.