У закритій на карантин херсонській лікарні помер пацієнт з COVID-19

У Херсоні помер 66-річний пацієнт міської лікарні ім. Лучанського, що закрилася на карантин після спалаху COVID-19 у реанімаційному відділенні.

За життя чоловіка боролися медики обласної інфекційної лікарні, куди хворого перевезли після виявлення корона вірусу, повідомив кореспонденту Укрінформу директор Департаменту здоров’я облдержадміністрації Віктор Короленко.

"Так, цей пацієнт, у якого був виявлений коронавірус, помер", - зазначив Короленко.

Як інформує офіційний сайт Херсонської міської ради, у Херсоні підтверджено один летальний випадок пацієнта з COVID-19 - 66-річний пацієнт лікарні ім.О.С. Лучанського.

Чоловік потрапив у міські лікарню 29 липня з пневмонією, його тестували кілька разів на COVID-19 - усі тести були негативні. Про спалах коронавірусу у реанімаційному відділенні, де він перебував, стало відомо, коли перевірили працівників відділення з ознаками гострого респіраторного захворювання. Після цього виявили COVID-19 і в хворого з пневмонією. Чоловіка перевели в обласну інфекційну лікарню, він перебував у вкрай важкому стані.

Міську лікарню закрили на виписку й прийом дорослих та дітей планового, ургентного (невідкладного) порядку, вагітних, роділь, породіль. Усіх пацієнтів та медиків перевіряють на COVID-19 та встановлюють джерело інфекції.

Станом на вечір 6 серпня в області зафіксовано 255 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом. З них: 213 людей побороли недугу; 39 - інфіковані на COVID-19, було троє померлих.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні коронавірус виявили у лікаря та двох медичних сестер реанімаційного відділення Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, а також у хворого з пневмонією з цього відділення.

У зв’язку з виявленням спалаху у лікарні з 5 по 18 серпня припинено виписку й прийом пацієнтів. Проте продовжив роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні. Також працює поліклініка цієї лікарні.