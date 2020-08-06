Спалах COVID-19 у херсонській лікарні: підтвердили дев’ять нових випадків

У Херсоні в міській клінічній лікарні ім. Лучанського, де 4 серпня зафіксовано спалах коронавірусу, виявили 9 нових випадків COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич.

«Станом на ранок виявлено ще 9 нових випадків коронавірусу у міській клінічній лікарні ім. Лучанського. Це 4 медичних працівники, 5 контактних осіб у родинах хворих, серед яких, на жаль, троє дітей. У 8 осіб стан задовільний, вони перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. Один медичний працівник – стан середнього ступеня важкості, госпіталізований до обласної інфекційної лікарні», - зазначив Ромаскевич.

За даними Херсонської ОДА, станом на 13 годину 6 серпня по осередку у КНП ХМКЛ ім. О.С.Лучанського лабораторно підтверджено COVID-19 у 19 осіб, з яких 10 медичних працівників, 3 хворих, що перебували на лікуванні у лікарні, а також контактні особи.

Херсонська лікарня ім. Лучанського, де стався спалах COVID-19 / Фото: Ірина Староселець

Як розповів кореспонденту Укрінформу головний лікар обласної інфекційної лікарні Володимир Мітковський, станом на ранок у цьому медзакладі перебуває 17 хворих з COVID-19, з них 5 людей у реанімації (один у вкрай важкому стані).

Тож наразі в області 251 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. З них: 213 людей побороли недуг; 35 - інфіковані на COVID-19. Троє людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні коронавірус виявили у лікаря та двох медичних сестер реанімаційного відділення Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, а також у хворого з цього відділення. У зв’язку з виявленням спалаху у лікарні з 5 по 18 серпня припинено виписку й прийом дорослих та дітей планового, ургентного (невідкладного) порядку, вагітних, роділь, породіль. Проте продовжив роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні. Також працює поліклініка цієї лікарні.

В Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318. Загалом в Україні зареєстровано 1819 смертей від COVID-19. Одужали – 42 524людей. Зараз хворіють – 32 465.