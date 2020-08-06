В Івано-Франківській облраді - спалах коронавірусу

Серед працівників виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради стався спалах коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє голова Івано-Франківської облради Олександр Сич.

За його словами, причини такого спалаху, який стався попри "всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки", наразі не встановлені.

"Ми намагатимемося і надалі працювати у штатному режимі. Однак у зв'язку зі сказаним прошу максимально обмежити безпосередні ділові контакти зі співробітниками апарату обласної ради", - зауважив Сич.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318. Загалом зареєстровано 1819 смертей від COVID-19. Одужали – 42 524. Зараз хворіють – 32 465.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 197, Києві - 180, Харківській області - 142, Івано-Франківській – 127 та Одеській - 110.