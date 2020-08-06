На Вінниччині від COVID-19 помер лікар відділення гематології

На Вінниччині від COVID-19 помер лікар клінічного високоспеціалізованого гематологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.Пирогова.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Помер чоловік, 51 рік, житель м. Вінниця. Працював лікарем клінічного високоспеціалізованого гематологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. Поступив 3 серпня в МКЛ № 1 у вкрай важкому стані, відразу в реанімаційне відділення з приводу COVID-19, негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія 4 кл. гр, дихальна недостатність 4,80 % враження легень по СКТ, постійно залежний від кисню», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, лікар мав також гіпертонічну хворобу 2 ступеню, ожиріння 2-3 ст. Враховуючи стрімке наростання гіпоксії, вранці 5 серпня його перевели на ШВЛ. Через швидке наростання респіраторного дистрес-синдрому та набряку легень 5 серпня констатовано смерть чоловіка.

Обставини інфікування лікаря наразі не повідомляються.

Керівництво ОДА доручило Управлінню Державної служби України з питань праці у Вінницькій області утворити комісію з розслідування випадку смерті лікаря.

Станом на 11.00 четверга, 6 серпня, на Вінниччині зафіксовано 58 летальних випадків, спричинених коронавірусом та викликаними ним ускладеннями.

Як повідомлялось, в Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318.

У Вінницькій області за минулу добу виявили 18 нових випадків COVID-19, станом на 6 серпня загальна кількість інфікованих сягнула 2898.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. На Вінниччині до «жовтого» рівня віднесено міста Вінниця та Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчинський райони. Решта області – «зелена» зона.