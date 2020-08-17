Уряд перевірить готовність лікарень до другої хвилі COVID-19 – нарада в ОП

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Шмигаль зазначив, що ситуація з поширенням вірусу непроста в усьому світі, про що свідчить близько 22 млн заражень та майже 800 тис. смертей.

Очільник уряду наголосив, що на заході країни серед основних причин поширення вірусу – весілля та релігійні обряди. Поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Зокрема, нині виявлено 114 тис. порушень при використанні додатку «Дій вдома».

У цьому контексті Президент зауважив, що має бути комплексний підхід. Він констатував, що, як свідчить міжнародний досвід, люди стомилися від коронавірусу не лише в Україні, а й по всьому світу.

«Протистояння COVID-19 – це співпраця держави та людей, і ми, звісно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус», – наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92820 випадків COVID-19, із них за добу – 1464.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Рівненській області - 178, Чернівецькій - 165, Івано-Франківській - 164.