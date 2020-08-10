У закритій на карантин лікарні Херсона 16 медиків захворіли на COVID-19

У міській лікарні імені Лучанського в Херсоні, що була закрита на карантин, захворіли 16 медпрацівників.

Про це на брифінгу повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає кореспондент Укрінформу.

«За минулий тиждень в області було зафіксовано 39 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. На жаль, з них 16 медичних працівників міської лікарні імені Лучанського», - зазначив Гусєв.

Також, як повідомив голова ОДА, за останній тиждень сталося два летальних випадки. 6 серпня помер херсонець, якого перевели з закритої на карантин через спалах коронавірусу міської лікарні Лучанського, в обласну інфекційну лікарню. У нього була пневмонія, він був підключений до апарату ШВЛ.

Сьогодні вночі помер 75- річний чоловік, теж житель Херсона, який був госпіталізований до обласної інфекційної лікарні у важкому стані та мав онкологічне захворювання.

Що стосується ситуації у міській лікарні імені Лучанського, то, як зазначив голова ОДА, усі виявлені контактні особи пройшли ПЛР-тестування, тривають роботи щодо дезінфекції приміщень лікарні.

«Протягом цього тижня роботи мають бути завершені. А вже з понеділка наступного тижня лікарня, у випадку, якщо буде відповідне рішення штабу, знову відкриє свої двері для пацієнтів», - зазначив Гусєв.

У Херсонській ОДА повідомляють, що по спалаху в міській лікарні Лучанського зафіксовано 26 випадків коронавірусу (у медиків, пацієнтів та контактних осіб).

Як розповів кореспонденту агентства начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич, два останні летальні випадки в області хворих з коронавірусом пов’язані саме зі спалахом COVID-19 у міській лікарні імені Лучанського.

Він розповів, що 75- річний херсонець, який помер вночі в обласній інфекційній лікарні - з онкозахворюванням, також, як і хворий з пневмонією, який помер 6 серпня, був до цього пацієнтом реанімаційного відділення міської лікарні, де стався спалах коронавірусу.

«Це вже друга людина, так. Він також перебував у реанімації ( міської лікарні Лучанського – ред.), коли там стався спалах (ще раніше у міську лікарню його перевели з хоспісу). І вже коли у нього виявили коронавірус, його направили в обласну інфекційну лікарню, де він і помер», - зазначив Ромаскевич.

За його словами, що стосується ситуації у міській лікарні, то спалах вдалося локалізувати.

Тож, наразі в області 269 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 213 людей одужали; 51 – перебуває на лікуванні; 5 - померли.

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Що стосується стану хворих, то 16 чоловік – у стані середнього ступеня важкості, важких хворих – 4 особи (отримують кисень). Лікується вдома 31 людина (стан задовільний).

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні коронавірус виявили у лікаря та двох медичних сестер реанімаційного відділення Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, а також у хворого з пневмонією з цього відділення, який пізніше помер в обласній інфекційній лікарні, куди його перевели. Померлим виявився відомий в області педагог - Микола Рудя, колишній директор Херсонської обласної школи-інтернату для дітей-сиріт.

У зв’язку з виявленням спалаху у лікарні з 5 по 18 серпня припинено виписку й прийом пацієнтів. Проте продовжив роботу міський центр серця, який функціонує на базі лікарні. Також працює поліклініка цієї лікарні.