Гуртожитки на карантині: МОЗ нагадало правила проживання

Міністерство охорони здоров'я нагадало правила перебування та проживання в гуртожитках на період карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Тelegram-канал Коронавірус-інфо.

"Проживання в гуртожитках та їх відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього впроваджено ряд епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень. Усі, хто перебуває в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході. Своєю чергою адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії поширення COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вході в гуртожиток мають бути інформаційні матеріали про профілактику COVID-19 та місця для обробки рук антисептиками.

Також для відвідувачів гуртожитку має бути забезпечений щоденний температурний скринінг безконтактним методом.

Як йдеться у правилах, власники та адміністрація гуртожитку мають забезпечити: п'ятиденний запас ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) та їх використання працівниками гуртожитку; постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників; вологе прибирання; дезінфекцію поверхонь кожні 3-4 години; медичне спостереження; доставку усіх необхідних засобів життєдіяльності тим, котрі перебувають на самоізоляції в гуртожитку. Також має бути обмеження масових зборів працівників та осіб, які проживають у гуртожитку, в закритих приміщеннях.

Як повідомляв Укрінформ, в гуртожитку Запорізького державного медичного університету зафіксували спалах коронавірусу. Станом на ранок 15 серпня там виявили 29 хворих іноземних студентів вишу.

Загалом в Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадків COVID-19, із них за добу – 1 847.