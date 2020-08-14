У Запоріжжі - спалах COVID-19 у гуртожитку медуніверситету

В гуртожитку Запорізького державного медичного університету виявили випадки захворювання на коронавірус. До обласної інфекційної лікарні госпіталізовано 4 студентів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу сказав директор КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради Володимир Шинкаренко.

Наразі у нас (в обласній інфекційній лікарні – ред.) на лікуванні знаходиться 4 студентів медичного університету. Всі іноземці. Про інших хворих мені не відомо”, - сказав Шинкаренко.

В обласному лабораторному центрі МОЗ поки що ситуацію не коментують.

В ЗДМУ навчаються 9 126 студентів. В їх числі понад 2500 іноземних громадян з 42 країн світу (1276 іноземних студентів навчаються англійською мовою).

Станом на ранок 14 серпня в області зареєстровано 1038 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 90– серед дітей та 140 – серед медичних працівників.

За добу виявили 28 нових випадків захворювання на COVID-19 (м.Запоріжжя - 10, м.Мелітополь – 3, м.Бердянськ – 3, Запорізький р-н -2, Мелітопольський р-н – 1, Пологівський р-н – 1, Токмацький р-н – 2, Якимивський р-н – 6). Одужали за добу 16 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 серпня в Україні лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу – 1 732.