На Волині - спалах коронавірусу у реабілітаційному центрі для дітей

На Волині зафіксували спалах коронавірусної інфекції в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Ковелі.

Про це йшлося на брифінгу у Волинській облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перший випадок був зареєстрований 3 серпня у вихователя. Були обстежені контактні особи, захворювання виявлено у п'яти вихованців закладу віком від 6 до 15 років", - поінформувала головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, і діти, і вихователь мають легку форму захворювання, перебувають на амбулаторному лікуванні. Під медичним спостереженням перебувають 55 контактних осіб, з них 27 дітей.

Крім цього, повідомила Янко, зафіксований спалах у геріатричному будинку - відділенні стаціонарного догляду постійно проживаючих у селі Кримне Старовижівського району, де захворіло 7 осіб: 4 працівники і 3 підопічні. А от спалах на Володимирській фабриці гофротари у Нововолинську пішов на спад. З 35 хворих працівників підприємства 14 вже одужали.

Заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко зазначив, що завантаженість ліжок у лікарнях, де перебувають хворі на коронавірус, складає 22,8%. Кілька пацієнтів з COVID-19 потребують кисневої терапії, але нема нікого на штучній вентиляції легень.

Загалом в області зареєстровано 4529 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Серед них 302 дитини, 574 медичні працівники (19% від загальної кількості хворих). Одужала 3321 особа. 97 випадків хвороби завершилось летально (в тому числі померло 3 медичних працівники).

Як повідомлялося, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтвердили 87 872 випадки COVID-19, із них за добу – 1 732.