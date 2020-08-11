У Львівській ОДА назвали причину спалаху COVID-19 у регіоні

Істотне зростання випадків зараження коронавірусом на Львівщині в ОДА пов’язують із недотриманням карантинних норм, особливо під час масових святкувань та відпочинку.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Важко навіть слово підібрати, як обізвати ситуацію, яка мала місце на цих вихідних: на озерах, на річках, в закладах громадського харчування. Сьогодні ми проводили селекторну нараду стосовно порушень карантинних заходів, де акцентували місцевим керівникам на недопустимості проводити весілля, ювілеї на понад 100 осіб, а то й до 300. Заклад як мінімум має бути оштрафований за таке», - сказав Собко.

На його переконання, поліція має ретельніше пильнувати за дотриманням вимог карантину та штрафувати заклади, в яких збирається понад 100 осіб.

«Поліція – це єдиний орган в Україні, який здійснює контроль за дотриманням карантинних обмежень. Не влада, не лікарі, не журналісти, а саме поліція. Вона має право штрафувати, накладати адмінпротоколи, давати зауваження і здійснювати контроль», - заявив заступник голови ОДА.

Головний епідеміолог області Наталія Тімко теж наголосила на ризиках масових святкувань і дала поради, як зробити весілля безпечним під час епідемії.

«Я не кажу не одружуватися. Але можна все спланувати так, щоб запросити невелику кількість людей, продумати так, щоб свято було на відкритих майданчиках. Зробити так, щоб люди менше контактували між собою і дати можливість, в першу чергу, молодятам залишитися здоровими», - пояснила Тімко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, із них за добу – 1158.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області - 11 142, за останню добу - 161.