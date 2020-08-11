На Львівщині розгортають лікарні "другої хвилі" для хворих на COVID-19

У Львівській області розгортають роботу госпітальні бази "другої хвилі" для приймання пацієнтів з коронавірусом. Всі лікарні області облаштовують кисневими "точками", а ті, що вже підготовлені, поступово починають відкривати.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив начальник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

За його словами, зокрема, вже з 14 серпня розпочне прийняття інфікованих СOVID-19 Жидачівська ЦРЛ, а за пару днів і Буська ЦРЛ. Розгортання госпітальних баз в цих лікарнях стало необхідністю через велику кількість хворих в зазначених районах.

"Жидачівська районна лікарня, тут є 50 місць, розпочинає прийняття хворих на коронавірус вже від п’ятниці. А також, сьогодні в МОЗ ми скерували клопотання щодо внесення в перелік Буської ЦРЛ, тут передбачено 40 ліжок. Це ті лікарні, які провели кисень, облаштували все необхідне, зокрема, і палати, і індивідуальний захист для персоналу. Тепер вони мають можливість підписати угоду з Національною службою здоров’я і отримати фінансування за пакетом «COVID». Це ті райони, де найбільше інфікованих і де на даний час потрібне підсилення", - сказав Чемерис.

Він також зазначив, що кожна районна або міська лікарня в Львівській області розглядається як потенційна серед «другої хвилі». 16 лікарень вже підготовлені і їх можна внести в перелік, але так само в інших ведеться робота на випадок непередбачуваного епідемічного поширення та географії його розповсюдження.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 10 серпня поінформував, що Львівська область перейшла поріг 50% заповненості ліжок хворими на коронавірус у лікарнях «першої хвилі». Тому розпочалося розгортання лікарень «другої хвилі».