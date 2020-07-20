В Україні три аеропорти відкрили пункти тестування на COVID-19

У міжнародних аеропортах "Львів", "Бориспіль", "Харків" пасажири можуть здати тест на наявність коронавірусу за 1 500 гривень.

Про це повідомляє державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) у Facebook.

"Припинити самоізоляцію тим, хто прибуває в Україну з країн «червоної зони», можна після отримання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Віднедавна з’явилась можливість пройти тестування відразу в аеропорту. 16 липня відкрився пункт тестування в аеропорту «Львів». Медична процедура разом з оформленням триває 15 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що оплатити тест можна тільки через інтернет-сторінку лабораторії. Вартість тестування – 1500 грн.

Крім того, Украерорух повідомляє, що із 17 липня тестувати пасажирів на коронавірус методом ПЛР почали в аеропорту «Бориспіль».

"Тестують і пасажирів після прильоту, і тих, які вилітають. Результати готуються протягом доби. Після цього англомовна довідка з результатом надсилається на вказану пасажиром електронну адресу. Ті, хто для контролю самоізоляції встановив додаток «Дій вдома», у разі негативного результату тесту отримають повідомлення про скасування режиму самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

В Украерорусі уточнюють, що вартість послуги у "Борисполі" також становить 1500 грн, оплата можлива лише банківською карткою. Оформлення відбувається на третьому поверсі терміналу «D» у зоні реєстрації на стійці № 48 Fast Line. Тривалість процедури тестування становить 10-15 хвилин.

За повідомленням Украероруху, з 18 липня таке тестування розпочато і в аеропорту «Харків». Пункт здачі аналізів розміщений на першому поверсі терміналу в касі № 20. Послуга надається пасажирам, що прибули з «червоної зони» та повинні пройти самоізоляцію. Вартість послуг залежить від часу здачі аналізів. У період з 08:00 до 21:59 це коштує 1800 грн, а з 22:00 до 07:59 – 2 100 грн. Оплата здійснюється банківською карткою або готівкою.

Як повідомлялося, МОЗ України ділить країни на 2 зони, відповідно до кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. До “червоної зони” відносяться держави, в яких кількість активних випадків COVID-19 становить більш ніж 55 на 100 тисяч населення; до "зеленої зони" - в яких менше, ніж 55 активних випадків на 100 тис. населення.

Кабінет міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим, хто в’їжджає на територію України з країн "червоної зони" за умови, якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат. В'їзд з країн "зеленої зони" дозволено без обмежень.

Для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.

Нині в Україні діє адаптивний карантин до 31 липня.

Фото: Украерорух/UkSATSE