У Києві за добу виявили 116 випадків коронавірусу

У столиці вже 6 613 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано 116 нових випадків.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Facebook.

"Ще в 116 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 6613 підтверджених випадків COVID-19", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворів, 62 жінки віком від 21 до 86 років і двоє дівчат - 15 і 17 років. А також 50 чоловiків віком від 18 до 81 рокiв та двоє хлопчиків, яким 6 і 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко додав, що найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі - 21, у Деснянському - 20 та в Голосіївському районі - 18 випадків.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу - 848.