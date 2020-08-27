Усі школи Києва проведуть “Перший дзвоник” 1 вересня

У всіх школах Києва 1 вересня відбудеться перший дзвоник.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у ході перевірки закладів освіти столиці до початку нового навчального року.

"Перший дзвоник відбудеться 1 вересня за традицією у всіх закладах освіти міста Києва, у всіх школах дітки підуть до школи. Ми розробили регламент, і хочу ще раз заспокоїти і запросити батьків до нового навчального року", - сказав Мондриївський.

Він зауважив, що усі київські школи готові до початку нового навчального року з 1 вересня.

"Закуплені всі необхідні дезинфікуючі засоби: рушнички одноразові, мило і все що необхідно по рекомендації головного санітарного лікаря. Розроблені регламенти роботи, підготовлені вказівники, відкриті всі максимально входи, для того щоб розвести вікові групи дітей, для того щоб діти не заходили через один вхід. Провітрювання класів обов'язково на перервах, розведення початку уроків - для молодшої школи початок в один час, для середньої в інший, для старшої школи - інший початок уроків, для того щоб діти не скупчувалися одночасно на перервах в школах", - розповів він.

Також за його словами, розроблено і затверджено спеціальне меню харчування для дітей початкової школи, яке оплачується з міського бюджету.

Як повідомлялося, новий навчальний рік у школах Києва розпочнеться з 1 вересня, але в нових умовах та з дотриманням протиепідемічних норм.

У Києві станом на 27 серпня зафіксовано 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу – 220 нових.

В Україні лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.