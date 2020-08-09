Уряд не скасовуватиме самоізоляцію для приїжджих з окупованих територій — Шмигаль

Україна поки не планує скасовувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію після перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду на межі з окупованими територіями.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами прем'єра, уряд має інформацію, що на окупованих територіях епідемічна ситуація складніша за ситуацію на решті території України.

"На цей час ви бачите ситуацію на підконтрольній Україні території, ми, на жаль, не знаємо, яка вона на тимчасово окупованих територіях. За окремими даними, вона складніша. Ми вимушені вводити обмеження як на кордонах України, так і на лінії розмежування", - пояснив він.

Глава уряду додав, що прикордонники мають право в окремих випадках ухвалювати рішення щодо скасування обов'язкової самоізоляції.

"Загалом поки є карантинні обмеження і ситуація настільки складна, вона буде лишатися керованою ось так, як лишалася до цього часу", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу 1489.

Фото: ДПСУ