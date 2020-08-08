Шмигаль назвав критику карантину місцевою владою "політичними заявами"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що більшість українців розуміє доцільність карантину, натомість очільники окремих міст висловлюються проти обмежень як політики.

Про це глава уряду сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Більшість людей розуміє небезпеку і розуміє, що обмеження мають бути. Питання: які це мають бути обмеження, в яких кількостях, межах і так далі? Ті речі, про які ви говорите, коли двоє мерів висловили незгоду, - вони мають право висловлювати незгоду. Це політичні фігури. Вони проявляють політичну активність на фоні передвиборчого процесу. Але в той же час держава має в руках всі інструменти для того, щоб процес був керований», – сказав Шмигаль.

На його думку, більшість міських голів є «дуже відповідальними людьми».

«Заяви мерів є, на мою думку, політичними. Загалом з мерами у нас є діалог, конструктивна співпраця. Ми не один селектор разом провели, з багатьма мерами співпрацюємо. Моя історія і на посаді Прем’єр-міністра розпочалася з регіонів. І я розумію і відповідальність мерів, їхню психологію, і підходи їхні до роботи», – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, від 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, за якими регіони країни ділять на чотири зони, відповідно до темпів поширення COVID-19: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону».

До «червоної» зони, зокрема, потрапили Луцьк і Тернопіль. Представники місцевої влади в цих містах висловлювали незгоду з цими рішеннями.

7 серпня статуси цих міст змінилися.