У Києві виявили 101 новий випадок коронавірусу

У Києві за минулу добу, 31 липня, зареєстрували 101 новий випадок коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці очільник столиці Віталій Кличко.

"Ще у 101 мешканця Києва за минулу добу підтвердили коронавірус. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 134 киян. На сьогодні в столиці вже 8342 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - написав він.

За інформацією Київського міського голови, серед тих, хто захворіли 39 жінок віком від 19 до 84 років, 3 дівчинки — 12, 16 і 17 років; 59 чоловіків віком від 18 до 81 року.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 40 людей. Загалом за період пандемії хворобу подолав 2981 киянин.

Читайте також: В Україні вводять додаткові карантинні правила

Найбільше випадків захворювання виявили у Печерському – 16, Дарницькому – 15, Солом’янському — 14 районах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтвердили 71 056 випадків COVID-19, із них за добу – 1 172.

Фото: angellodeco/ Shutterstock