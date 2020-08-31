Коронавірус у Києві: виявили ще 277 хворих, шестеро померли

У Києві за минулу добу, 30 серпня, вірус виявили в 277 людей. Шестеро хворих померли.

Як передає Укрінформ, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, передає пресслужба мера.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 277 людей. Серед них 17 дітей. Шість хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 208 киян. На сьогодні в столиці вже 13370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», - повідомив Кличко.

Зокрема, захворіли 138 жінок віком від 18 до 88 років; 122 чоловіків віком від 18 до 77 рокiв; 12 дівчаток від 2 до 17 років та 5 хлопчиків від 8 років до 13. Серед інфікованих і 9 медиків.

До лікарень столиці потрапили 32 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали минулої доби 20 людей. Усього коронавірус подолали 4339 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 63, у Дарницькому – 38, в Оболонському і Солом'янському районах – по 33 випадки. Не допустити колапсу медицини та суворих обмежень можна тільки дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення місць великого скупчення людей. Не будьте легковажними. Це ваше здоров’я і ваше життя! Бережіть себе!», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.