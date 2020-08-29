МОЗ не забороняє роботу груп подовженого дня у школах

МОЗ не забороняє роботу груп подовженого дня у школах

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я України жодним чином не обмежує роботу груп подовженого дня в освітніх закладах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 29 серпня.

За словами Степанова, МОЗ у своїх рекомендаціях щодо роботи освітніх закладів жодним чином не обмежує навчання в групах подовженого дня. Головне, щоб керівник закладу дотримувався всіх правил та рекомендацій щодо освітнього процесу, встановлених міністерством.

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Степанов зазначив, що рішення про запровадження групи подовженого дня має приймати керівник освітнього закладу.

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Як повідомляв Укрінформ, Міносвіти та МОЗ розглядають три сценарії, за якими в школах почнеться навчання. Зокрема, за умови низького рівня захворюваності в регіоні буде дозволено відвідування закладів освіти у звичайному режимі; у разі високого рівня захворюваності - освітній процес забезпечується повністю дистанційно; якщо рівень захворюваності середній, то освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни.

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