МОЗ не забороняє роботу груп подовженого дня у школах

Міністерство охорони здоров'я України жодним чином не обмежує роботу груп подовженого дня в освітніх закладах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 29 серпня.

За словами Степанова, МОЗ у своїх рекомендаціях щодо роботи освітніх закладів жодним чином не обмежує навчання в групах подовженого дня. Головне, щоб керівник закладу дотримувався всіх правил та рекомендацій щодо освітнього процесу, встановлених міністерством.

Степанов зазначив, що рішення про запровадження групи подовженого дня має приймати керівник освітнього закладу.

Як повідомляв Укрінформ, Міносвіти та МОЗ розглядають три сценарії, за якими в школах почнеться навчання. Зокрема, за умови низького рівня захворюваності в регіоні буде дозволено відвідування закладів освіти у звичайному режимі; у разі високого рівня захворюваності - освітній процес забезпечується повністю дистанційно; якщо рівень захворюваності середній, то освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни.