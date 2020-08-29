Графік прогулянок і заборона на м'які іграшки: МОЗ дало рекомендації дитсадкам

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав основні тимчасові рекомендації Міністерства охорони здоров'я щодо організації роботи дошкільних закладів освіти.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний перелік Степанов озвучив під час брифінгу 29 серпня.

Відтак перед початком зміни працівники закладу мають пройти обов'язковий температурний скринінг. Вихователі повинні приймати дітей від батьків на територію закладу, але за межами будівлі дитсадка. Ці заходи мають виконуватись для того, щоб батьки не заходили до будівлі.

Біля входу до садочка має бути організоване місце для обробки рук спиртовими антисептиками. Степанов наголосив, що дезінфекція рук має відбуватись виключно на вході до будівлі і під наглядом працівників. За словами міністра, всі епідеміологічні заходи в дитячих садках мають бути організовані в ігровій формі.

Працівники повинні мити руки з рідким милом, або обробляти їх антисептиком не рідше ніж раз на дві години та після відвідування громадських місць. Поверхні в дитячому садочку потрібно дезінфікувати кожні дві години та відразу після завершення занять. Провітрювання приміщень має тривати не менше 15 хвилин перед відкриттям закладу та здійснюватись по черзі протягом дня в усіх кімнатах.

Міністр зазначив, що МОЗ забороняє використовувати багаторазові тканинні рушники, тому що вони можуть вплинути на розповсюдження COVID-19. Також забороняється використовувати килими з довгим ворсом та м'які іграшки. Крім цього, заборонено заходити до приміщення в вуличному взутті та проводити масові заходи за участі батьків та всіх учнів дитсадка.

Степанов додав, що в МОЗ розробили низку рекомендацій щодо роботи дитсадків. Зокрема, сформувати графік прогулянок та занять для того, щоб групи між собою не змішувались. Також рекомендується обмежити заняття та вправи, під час яких діти контактують один з одним, вихователями чи використовують інвентар.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 29 серпня зареєстровано 2 481 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 116 978.