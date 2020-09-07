На "червоних" зупинках Чернігівщини пасажири зможуть тільки зійти з поїзда - поліція

На залізничних станціях віднесеного до "червоної" зони Бобровицького району Чернігівщини відсьогодні поїзди лише висаджуватимуть пасажирів.

Про це у Фейсбуці повідомила поліція Бобровицього району, передає Укрінформ.

"У зв’язку зі зміною епідеміологічної ситуації, встановленням "червоного" рівня небезпеки в Бобровицькому районі Чернігівської області, керівництвом "Південно-Західної залізниці" з 07.09.2020 року і до відміни надано розпорядження на встановлення технічних зупинок без права посадки пасажирів (тільки висадки) та продажу квитків на приміські та регіональні поїзди по станціях Бобровиця, Кобижча та зупиночних платформах Космічна, Попудренко, Марківці, Макарівка, Ярославка, Трубіж", - ідеться у повідомленні.

У коментарях під дописом люди висловлюють невдоволення цим обмеженням, оскільки чимало жителів району їздять електричками на роботу до Києва. Одні вважають, що такий захід нічого не дасть, оскільки люди добиратимуться до станцій поза межами району і все одно сідатимуть у потрібні їм поїзди. Інші - що поліції не вдасться стримувати охочих сісти в електричку і вона "побоїться гніву людського".

Як повідомляло агентство, на Чернігівщині в "червону" зону за поширенням коронавірусу з понеділка потрапив Бобровицький район. Навчальні заклади там переведені на дистанційне навчання.

Станом на 7 вересня в області зареєстровано 2 372 випадки інфікування коронавірусом: 1079 людей одужало, 997 лікуються амбулаторно, 248 госпіталізовано. Летальних випадків - 39, ще у 9-ти померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Станом на 7 вересня лабораторно підтверджено 138 068 випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62606 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 2 174 нові випадки.