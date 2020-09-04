На Чернігівщині в "червону" зону по коронавірусу переводять Бобровицький район

Відповідно до нового епідемічного зонування України за поширенням коронавірусу, Бобровицький район Чернігівщини з понеділка, 7 вересня, переводиться до "червоної" зони.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"З понеділка, 7 вересня, діятиме нове епідемічне зонування. До "червоної" зони буде віднесено Бобровицький район. Я думаю, що там буде припинене навчання у школах і все буде переведено в онлайн", - сказав він.

Велику кількість хворих на COVID-19 у районі, зазначив Прокопенко, в ОДА пояснюють тим, що багато його жителів їздять на роботу до Києва.

Очільник області додав, що до "помаранчевої" зони потрапляють Ніжин, Ніжинський та Носівський райони, до "жовтої" - Чернігів, Прилуки та ще 9 районів. У "червоній" зоні карантин буде посилений максимально до тих пір, доки захворюваність там не піде на спад.

Як поінформував заступник голови ОДА Андрій Подорван, на дистанційне навчання в Бобровицькому районі з понеділка перейдуть 16 шкіл (2800 учнів) та 19 дитсадків (840 дітей). Алгоритм переходу відпрацьований з відділами освіти Бобровицьких РДА та ОТГ.

Як повідомлялося, з 31 серпня Бобровицький район був переведений до "помаранчевої" зони, а в "жовту" потрапили міста Чернігів, Ніжин, Прилуки та 8 районів. Такий епідемічний розподіл встановлювався на 14 днів, однак через погіршення ситуації його змінили на новий вже через тиждень.

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Станом на 4 вересня на Чернігівщині зареєстровано 2114 випадків інфікування коронавірусом: 1023 людини одужали, 827 лікуються амбулаторно, 220 госпіталізовано. Летальних випадків - 36, ще у 8-ми померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.

В Україні лабораторно підтверджено 130 951 випадок інфікування коронавірусом, з них 2761 - летальний. За останню добу зафіксовано 2723 нових випадки, одужали 937 людей.