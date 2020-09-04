На Кіровоградщині коронавірус виявили у недавно народженої дитини і її матері

На Кіровоградщині коронавірус одночасно зареєстрували в жінки, яка нещодавно народила, та її дитини. Обоє перебувають на амбулаторному лікуванні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Кіровоградської облдержадміністрації.

В ОДА інформують, що і мати, і новонароджений хлопчик почуваються добре.

Головна санітарна лікарка області Надія Оперчук зазначила, що специфічних рекомендацій для майбутніх мам немає. Головне - дотримуватись усіх протиепідемічних норм.

"Вагітним слід уникати скупчень людей і ретельно дотримуватись правил гігієни. Якщо є потреба піти, наприклад, до магазину, необхідно дотримуватись безпечної дистанції, одягати захисну маску, використовувати антисептик і намагатись не торкатись руками обличчя. Після повернення додому обов'язково мийте руки теплою водою з милом впродовж 30-40 секунд. Якщо з'явились перші ознаки гострої респіраторної хвороби, майбутні мами мають негайно звертатись до лікаря", - пояснила Оперчук.

Загалом на Кіровоградщині за добу зареєстрували 8 нових випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. Серед інфікованих – 7 мешканців Кропивницького та жінка зі Світловодська. Упродовж минулої доби в лабораторному центрі обстежили 237 людей.

Від початку епідемії в області зафіксовано 841 випадок захворювання на COVID-19, 706 людей вже одужали, 47 померли.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951. Від початку епідемії зафіксовано 2 761 летальний випадок, одужали 60 613 осіб.

Найбільше нових випадків за добу виявлено у Харківській області (371), місті Києві (319), Тернопільській (204), Львівській (196) областях.