У харківській психлікарні — спалах коронавірусу

У Харківській обласній психіатричній лікарні №3, що розташована в обласному центрі на вулиці Академіка Павлова, – спалах коронавірусу серед пацієнтів і лікарів, захворіли 20 осіб.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук.

«У психіатричній лікарні захворіли 5 працівників і 15 пацієнтів, які є лежачими хворими та людьми похилого віку. Стан пацієнтів стабільний, за інформацією на сьогодні кисневої підтримки вони не потребують», - сказав Бондарчук.

Він зазначив, що одне відділення лікарні закрили на карантин, нових пацієнтів туди не приймають. «Всі рекомендовані профілактичні заходи проводяться», - додав Бондарчук.

Як повідомлялося, в Харківській області зареєстровано 10315 випадків СOVID-19 (за останню добу – 369), із них: 3458 людей одужало, 222 померли. Зареєстровано 464 випадки захворювання медичних працівників, 446 з них уже одужали.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.